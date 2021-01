Sanità: Simeone (FI), Regione assegna a dg Asl obiettivi solo a dicembre, Zingaretti chiarisca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I direttori generali sono titolari di contratti di lavoro i cui contenuti sono di volta in volta integrati dagli obiettivi annuali. In questo caso l'integrazione degli obblighi contrattuali, così importanti da poterne determinare la 'decadenza automatica', non è avvenuta nei termini giuridici e tecnici necessari per poter eseguire il proprio dovere e obbligo contrattuale - sottolinea Simeone -. Viene naturale domandarsi, leggendo tale delibera, come anche i direttori generali non abbiano rilevato una tale distrazione rispetto a un aspetto basilare dei propri obblighi contrattuali. Così come non si comprende come abbiano potuto non constatare e non far rilevare la grave mancanza di non aver ricevuto gli obiettivi e gli indicatori insieme al budget. La mancata assegnazione degli obiettivi, come nel caso di una assegnazione di obiettivi intempestiva e che non consenta legittimamente la corresponsione della retribuzione di risultato comporta una responsabilità di rilevanza contabile come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 2018". (segue) (Com)