Sanità: Simeone (FI), Regione assegna a dg Asl obiettivi solo a dicembre, Zingaretti chiarisca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda i direttori generali potrebbero aver interloquito con la Regione Lazio ed avere a disposizione la prova di sollecitazioni nella formalizzazione dell'assegnazione degli obiettivi e degli indicatori correlati ai relativi budget e ciò rinforza la loro posizione di pretesa nei confronti della Regione Lazio quale datore di lavoro inadempiente - prosegue Simeone -. Siamo di fronte a una situazione contorta, figlia della mancata trasparenza, nonché del rispetto e del rigore che a gestione della cosa pubblica richiede. Ritenendo la condotta della Regione Lazio, rispetto agli atti di alta amministrazione, dai quali dipendono le performance di un Ente, la produttività e l'efficiente gestione delle risorse pubbliche, in palese violazione degli atti normativi e regolamentari vigenti, ho inviato una dettagliata richiesta di chiarimenti al presidente Zingaretti, all'assessore D'Amato, ai responsabili delle strutture regionali competenti e al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio. La violazione censurata integra altresì una possibile ipotesi di danno erariale per l'importo corrispondente alle risorse erogate per il quale si chiede alla procura regionale di avviare un accertamento. Pertanto ai soggetti interessati si chiede di assumere con urgenza tutti gli atti correttivi di competenza nonché di segnalare alla Procura della corte dei Conti le eventuali violazioni rilevate in ossequio all'obbligo di cui all'art.1 comma 3 della legge 20/94", conclude Simeone. (Com)