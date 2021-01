Covid: Girelli (Pd), polemica su zona rossa pretestuosa, da Regione Lombardia manca ancora trasparenza sui dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica che molti attori stanno alimentando in queste ore sui criteri che hanno portato la Lombardia ad essere zona rossa è disorientante per i cittadini e contribuisce ad esasperare animi già duramente provati. Ma è anche pretestuosa se non si affronta il problema madre: dopo quasi un anno di convivenza con questa terribile pandemia ancora oggi ci troviamo di fronte a una inaccettabile mancanza di trasparenza sui dati da parte di Regione Lombardia". Così in una nota il consigliere regionale Pd Gianni Girelli, presidente della commissione d'inchiesta Covid19 al Pirellone. "Governo e Regioni, in accordo con gli organismi tecnici, hanno un piano approvato in caso di rapido aumento dei contagi, come certificato anche da documenti formali. Il punto, quindi, non è attaccare l'algoritmo di calcolo che, incrociando i numeri, ha portato alla ripartizione del Paese nelle soglie di allarme pandemico. Un meccanismo che, naturalmente, può essere messo in discussione e reso più puntuale. Il tema vero è che proprio i numeri dell'incidenza del virus, che devono essere elaborati e forniti dalla Regione, non sono accessibili. Ancora oggi i cittadini non hanno capito dove ci si contagia. E questo è grave e disorientante", osserva Girelli. (segue) (com)