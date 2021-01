Covid: Girelli (Pd), polemica su zona rossa pretestuosa, da Regione Lombardia manca ancora trasparenza sui dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione regionale d'inchiesta Covid19 - prosegue il presidente - ha il compito, e il dovere nei confronti dei cittadini, di capire cosa è realmente successo nella prima fase del Covid19. Ma ha anche il bisogno di conoscere nel dettaglio come vengono raccolti i numeri. Perché è del tutto evidente che in assenza di dati misurabili e condivisi è facile, ma anche irresponsabile nei confronti dei lombardi, fare polemica". "Nessuno di noi vorrebbe la zona rossa, nessuno di noi, credo, desideri altro che tornare a una vita normale, libera. Eppure, ancora oggi, la Lombardia è in vetta alle classifiche, anche per quella cifra esorbitante di decessi rispetto alle altre regioni italiane. E questa è una verità, purtroppo, incontrovertibile", osserva Girelli, che conclude: "Il punto massimo delle restrizioni è la misura estrema che mai avremmo voluto. Ora dobbiamo solo cercare di uscire il prima possibile da questa emergenza. Per questo, sarebbe utile e opportuno che si aprisse un vero tavolo di condivisione e confronto. Con tutti dentro, enti locali e opposizioni. I ruoli istituzionali dovrebbero in questo momento drammatico astenersi dal cedere alle battaglie propagandistiche. L'interesse collettivo deve prevalere sull'interesse di parte. La responsabilità si misura dalla capacità di gestire le situazioni". (com)