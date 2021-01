Roma: Gregori (Pd), il comune apra i varchi Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi non è più in vigore l'ordinanza comunale che dava la possibilità ai cittadini romani di poter entrare nel centro storico, grazie all'apertura dei varchi della Ztl. Da ieri, quindi, il commercio - già martoriato dalla crisi - ha ancora meno possibilità di riprendersi, un genitore che deve accompagnare i figli a scuola avrà molte più difficoltà a circolare, chi lavora in centro sarà costretto ad affollare ancor di più i mezzi di trasporto pubblico (già ora luoghi ad alto rischio di contagio)". Lo dichiara in una nota Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo del Partito Democratico del Lazio. "Decidere della riapertura delle Ztl del centro storico non è solo un'opzione, ma un obbligo in una fase come quella che stiamo vivendo - spiega Gregori -. La tutela della salute, dell'economia, della prosecuzione del commercio e della qualità di vita sono capisaldi delle decisioni politiche in un momento emergenziale come questo. Il tempo non è mai stato tanto fondamentale quanto lo è diventato nei difficili giorni che stiamo vivendo - sottolinea -. Chiediamo quindi al comune di riaprire subito le Ztl del centro. La crisi non aspetta e a tutti noi servono risposte precise e immediate. A una grande città alla quale è stato tolto tanto, alla quale oggi manca il turismo, non si può chiedere anche la chiusura delle zone del centro. È una misura a costo zero per l'amministrazione - conclude - che darebbe a tutti i cittadini una risposta immediata e certa e farebbe capire che le istituzioni comprendono lo stato d'eccezione che stiamo attraversando". (Com)