Governo: Renzi, pronti a dialogo su contenuti, Conte cerchi i vaccini quanto i responsabili

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, insiste nel sostenere che il presidente Giuseppe Conte non ha i numeri per andare avanti. "Sono lontani da quota 161 al Senato - ha detto in un'intervista a 'Il Messaggero' -. Hanno raccontato un loro auspicio come fosse la realtà". Renzi quindi rilancia, perché chi dice no al Mes "ferisce la sanità italiana e chi vi lavora. Chi dice no al Recovery uccide l'economia italiana e crea un esercito di disoccupati". L'ex premier poi riconsegna il cerino della ripresa di una interlocuzione a Conte. "Lui ha detto: con Renzi mai più. Legittimo. So che sta cercando voti in Senato: spero che stia cercando vaccini almeno quanto cerca responsabili". Il leader di Iv con il suo partito si dice disponibile a riprendere il dialogo, "leggo dell'indisponibilità degli altri. Da noi nessuna preclusione, se si parla di contenuti e non di poltrone ci siamo".