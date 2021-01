Governo: Renzi, pronti a dialogo su contenuti, Conte cerchi i vaccini quanto i responsabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ex capo del governo "fa impressione vedere il Pd e Di Maio pendere dalle labbra di Clemente Mastella. Con molti complimenti a Mastella, sia chiaro, per lo straordinario tempismo". Tuttavia nonostante quello "che hanno detto tutti i media a reti unificate io penso che tutti e diciotto i senatori di Italia viva-Psi voteranno allo stesso modo". Quanto al ricorso al voto "è un'ipotesi che non esiste. La mettono in giro da palazzo Chigi solo per impaurire qualche senatore col mutuo ancora da estinguere e dunque timoroso delle urne". (Rin)