Libia: l'Onu nomina Jan Kubis nuovo inviato della missione Unsmil

- Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato la nomina di Jan Kubis, attuale rappresentante delle Nazioni Unite in Libano, come nuovo inviato della missione in Libia (Unsmil). Kubis, 68 anni, è da gennaio 2019 il coordinatore speciale per il Libano. Durante la sua carriera, ha guidato la missione delle Nazioni Unite in Iraq tra il 2015 e il 2018 e in Afghanistan tra il 2011 e il 2015, dopo essere stato ministro degli Esteri del suo paese tra il 2006 e il 2009 e segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa tra il 1999 e il 2005. In Libano Kubis è emerso rapidamente nella sua retorica diretta e nella sua critica ai leader libanesi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha proposto il nome di Kubis al Consiglio di sicurezza il quale prima, a fine 2020, aveva approvato la nomina del bulgaro Nikolai Mladenov come nuovo inviato in Libia, ma a fine dicembre il diplomatico ha rinunciato all'incarico per motivi "familiari". (Lit)