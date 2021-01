India: Modi dà il via a campagna vaccinazione, operazione "senza precedenti nella storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha lanciato oggi campagna di vaccinazione contro il coronavirus con un discorso alla nazione. In collegamento virtuale con i 3.006 centri distribuiti in tutti gli Stati e Territori dell’Unione, Modi ha esaltato gli sforzi fatti dalla nazione per produrre "in un periodo così breve di tempo, non uno ma ben due vaccini Made in India". Il prodotto verrà somministrato in prima battuta alle persone considerate ad "alto rischio", nonché ai "dottori, infermieri e tutto il personale medico e paramedico all'interno degli ospedali", ha detto Modi parlando di una operazione "mai condotta prima nella storia". "Ci sono oltre cento paesi che hanno meno di trenta milioni di abitanti e l'India si avvia a somministrare il vaccino a 30 milioni di persone solo nella prima fase. Nella seconda fase, porteremo questo numero fino a 300 milioni", ha sottolineato. Il primo ministro ha inoltre rivendicato "l'esempio" adottato dal suo governo con la missione "Vande Bharat", operativo che ha permesso - mentre "altri paesi lasciavano i loro cittadini bloccati in Cina nella pandemia da soli" - di riportare in patria "non solo gli indiani ma anche persone di altre nazioni". (segue) (Inn)