India: Modi dà il via a campagna vaccinazione, operazione "senza precedenti nella storia" (3)

- Modi ha annunciato la data di partenza della campagna di vaccinazione la settimana scorsa e l’11 gennaio ha presieduto una riunione con i capi dei governi e delle amministrazioni di tutti gli Stati e i Territori per fare il punto sulla preparazione. Il premier l’ha definita “la più grande campagna di vaccinazione del mondo” e ha indicato l’obiettivo di vaccinare 300 milioni di persone nel giro di “pochi mesi”. Il primo ministro ha rivendicato i risultati del suo esecutivo nel contenimento della diffusione del contagio ed evidenziato che entrambi i vaccini finora autorizzati sono prodotti dall’industria farmaceutica indiana e che quindi sono più convenienti: il Paese, ha ammesso Modi, avrebbe dovuto affrontare maggiori difficoltà se avesse dovuto contare su vaccini stranieri. Il premier ha anche ricordato la vasta esperienza dell’India nelle vaccinazioni e ha riferito che sono state effettuate prove per testare l’organizzazione e la logistica. Infine, ha avvertito che nel frattempo dovranno essere ancora seguiti i protocolli per il contenimento dell’epidemia e ha esortato gli Stati e i Territori ad adoperarsi per tenere sotto controllo la disinformazione relativa alla vaccinazione, anche con l’aiuto di organizzazioni religiose e sociali. (segue) (Inn)