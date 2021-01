India: Modi dà il via a campagna vaccinazione, operazione "senza precedenti nella storia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini autorizzati finora per l’uso d’emergenza dall’ente di vigilanza sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), sono due: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech, ancora in fase 3 di sperimentazione e basato sul virus inattivato, e il Covishield, come è stato chiamato in India quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, prodotto dal Serum Institute of India (Sii), basato su vettori virali derivati da adenovirus, in grado di codificare la proteina spike, con cui il virus si lega alle cellule umane. Il ministero della Sanità, attraverso la società pubblica Hll Lifecare, ha ordinato finora 61,5 milioni di dosi (55 milioni di Covishield e 5,5 milioni di Covaxin). Il ministro degli Esteri ha annunciato che verrà presa una decisione sulle esportazioni nelle prossime settimane. Secondo indiscrezioni della stampa internazionale l’India potrebbe offrire 20 milioni di dosi ai Paesi del vicinato: Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Seychelles e Mauritius. Saranno assicurate forniture anche a Paesi dell’America Latina, dell’Africa e dell’area ex sovietica. (segue) (Inn)