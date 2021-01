Governo: Di Maio, la sono priorità sono gli italiani, non il dibattito sulla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità "non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari esteri ed esponente del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio. "Dal Consiglio dei ministri di questa settimana sono arrivate due buone notizie - rimarca -: abbiamo approvato la richiesta di scostamento di bilancio da presentare al Parlamento, aumentando le somme che saranno 32 miliardi di euro. Soldi che verranno utilizzati per dare ristori e aiuti a chi ha avuto importanti cali di fatturato, per sostenere i lavoratori con altre misure di cassa integrazione e per supportare le imprese anche con nuovi fondi per l’internazionalizzazione; abbiamo spostato l’invio delle cartelle esattoriali a fine mese, così potremo anche intervenire con nuove misure sul fisco in modo da aiutare commercianti, autonomi e imprenditori in difficoltà". Di Maio quindi conclude: "Noi, come vedete, abbiamo scelto la via della responsabilità e della concretezza". (Rin)