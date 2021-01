Turchia: arrestati otto sospetti membri del Pkk a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto sospetti sono stati arrestati per presunti collegamenti con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) in un'operazione di polizia condotta a Istanbul. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo cui le unità di polizia antiterrorismo hanno condotto raid simultanei in cinque distretti di Istanbul per catturare sospetti membri del Pkk. Le squadre di polizia hanno stabilito che nove sospetti terroristi, che erano attivi nella propaggine siriana del Pkk (le Unità di protezione popolare, Ypg), si trovavano illegalmente a Istanbul. È attualmente in corso un'operazione per catturare un altro sospetto. (Tua)