Roma 2021: Corrotti (Lega), per il Pd la Capitale è solo una casella da riempire

- "Inaccettabili i dialoghi di queste ore in cui alcuni protagonisti del futuro governo si sbilanciano con proposte di candidature a sindaco nella Capitale in cambio di un sostegno al governo e trovare così una nuova maggioranza anziché tornare al voto e dare finalmente voce ai cittadini. Mettere in palio la candidatura da primo cittadino in quota Pd è un'offesa a tutti i romani che attendono da tempo qualcuno che attribuisca il giusto valore alla loro città". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)