Libia: stasera sessione di dialogo con donne e minoranze

- Il rappresentante facente funzione del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha invitato le donne, i giovani e le minoranze in Libia a tenere una nuova sessione di dialogo digitale diretto, questa sera. La missione ha affermato in una dichiarazione che la sessione di dialogo diretto si concentrerà sugli ultimi sviluppi in campo politico, militare ed economico, sottolineando che la sessione rientra nelle promesse di "estendere i ponti di comunicazione con i vari segmenti della società libica, in particolare donne, giovani e minoranze attraverso vari mezzi", specialmente dopo il successo delle sessioni precedenti. Secondo il comunicato, la sessione è "un'opportunità per presentare le vostre osservazioni, raccomandazioni e suggerimenti su vari binari che la missione deve prendere in considerazione", invitando i giovani, le donne e le minoranze a partecipare dall'interno e dall'esterno della Libia. (Lit)