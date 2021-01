Imprese: Arisa-Confcommercio Milano, 35 per cento palestre lombarde e metà piscine a rischio nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche con il nuovo dpcm palestre e piscine restano chiuse per l'emergenza Covid. Un ulteriore prolungato stop che aggrava lo stato di grande sofferenza del comparto. A fare il punto è Arisa, l'associazione regionale delle imprese del settore, aderente alla Confcommercio milanese. La Lombardia - rileva Arisa - era la regione che, da sola, rappresentava il 37 per cento delle imprese operanti nel fitness con più di 25 mila tra centri benessere e palestre (su un totale nazionale che, prima del Covid, ne annoverava 70mila). Solo nella Città metropolitana di Milano, nel 2019, si contavano 5.200 attività con 17.000 addetti. "Andando avanti così - dichiara il direttore di Arisa Paolo Uniti – stimiamo che i bilanci del 35 per cento delle imprese sono a forte rischio e molte di esse non riusciranno ad arrivare a primavera. Con pesantissime ripercussioni anche in termini occupazionali". "Ancora più drammatica la situazione delle oltre mille piscine lombarde - afferma Angelo Gnerre, delegato Arisa per il settore impianti natatori – ed uso come metafora la scala Richter per i terremoti: il magnitudo di riferimento per le piscine sarebbe dieci con un conseguente tsunami per i bilanci delle nostre aziende 2021: le proiezioni più ottimistiche ci fanno stimare un calo del cinquanta per cento con possibili ripercussioni anche nel 2022". (com)