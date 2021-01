Covid: assessore lombardo Locatelli su piano pandemico, inaccettabile che governo penalizzi i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neo assessore alle Politiche sociali, famiglia e disabilità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, in una nota invita "il ministro Speranza a chiarire immediatamente quanto scritto nel nuovo piano pandemico: parlando di etica e di responsabilità vorrei capire bene quale sentimento stia guidando la stesura di un piano così rilevante per il futuro e la salute di tutti. Il nuovo piano pandemico 2021-2023 dice nero su bianco che quando le risorse sono insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di fornire trattamenti necessari in via preferenziale a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio". "Cosa significa questo? Può essere che il governo intenda dire che le persone con disabilità, i più fragili, i malati cronici o di malattie rare e gli anziani avranno meno diritto di altri ad avere accesso a tutte le cure?", si chiede Locatelli. "Le persone più fragili - conclude l'assessore - sono già state sacrificate e penalizzate in questa grave emergenza. Non è accettabile nessun criterio programmato di discriminazione del diritto alla salute. Tutti i cittadini hanno il sacrosanto diritto di avere le stesse possibilità di salvarsi, sempre".(com)