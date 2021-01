Serbia: presidente Vucic, mezzo milione di persone saranno vaccinate entro il 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 20 gennaio la Serbia disporrà di un totale di 1,4 milioni di dosi di vaccino e mezzo milione di cittadini serbi saranno vaccinati. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando alla stampa nel giorno in cui sono arrivate le prime dosi di vaccini dalla Cina. “È un giorno grande e importante nella lotta contro il Covid-19 poiché 500 mila persone verranno vaccinate, il che rappresenta una grande svolta e passo avanti in questa lotta”, ha detto Vucic, il quale ha chiesto al governo serbo di inserire i giornalisti nella lista delle priorità per la vaccinazione. Nei giorni scorsi Vucic ha dichiarato di aspettarsi che l'80 per cento della popolazione possa essere vaccinata contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", Vucic ha osservato che "c'è stata una grande risposta" da parte dei cittadini all'invito a vaccinarsi, data la quantità di richieste pervenute al sito governativo per la vaccinazione volontaria e al call center attivato oggi. Nella prima fase verranno vaccinati i primi mille cittadini che hanno fatto richiesta e che hanno più di 75 anni. (segue) (Seb)