Serbia: presidente Vucic, mezzo milione di persone saranno vaccinate entro il 20 gennaio (2)

- Ieri la premier serba, Ana Brnabic, in un intervento per l'emittente pubblica "Rts", ha dichiarato che la vaccinazione contro il Covid-19 sulle persone che in Serbia ne hanno fatto richiesta è stata avviata a Belgrado. "In primo luogo vaccineremo circa mille persone a Belgrado e poi andremo avanti con coloro che hanno più di 75 anni in tutto il Paese", ha detto la premier. I cittadini serbi possono fare richiesta per la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale del governo "eUprava" e attraverso un call center telefonico. I cittadini possono specificare se desiderano essere vaccinati con uno qualunque dei vaccini approvati dall'Agenzia nazionale per il farmaco oppure se desiderano un vaccino specifico. La richiesta prevede anche una sezione dove viene precisata la presenza di eventuali malattie croniche. Secondo i dati pervenuti fino ad ora, circa un terzo delle persone registrate è disposta ad assumere qualunque dei vaccini a disposizione, mentre il 38 per cento vorrebbe vaccinarsi con lo Sputnik V di produzione russa e il 31 per cento richiede un vaccino Pfizer-BioNTech. La premier Brnabic ha precisato di attendere nei prossimi giorni l'arrivo di un lotto di dosi del vaccino cinese Sinofarm. (Seb)