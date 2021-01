Roma: sanzionate 30 persone durante controlli per rispetto misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i controlli a tutela della salute pubblica da parte della polizia Locale di Roma, con una serie di interventi finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Ieri sera oltre 30 i verbali fatti nei confronti di trasgressori delle disposizioni anti contagio e per consumo di alcolici in strada. In particolare, nelle piazze di San Callisto e Santa Maria in Trastevere, gli agenti sono dovuti intervenire per sciogliere alcuni assembramenti e isolare temporaneamente le aree: 20 i ragazzi che, nonostante il tentativo di dileguarsi nelle vie del quartiere, sono stati fermati e sanzionati. Analoghi interventi anche nel quartiere San Lorenzo, in piazza dell'Immacolata e a piazza Testaccio, dove erano da poco passate le 19 quando le pattuglie hanno identificato un gruppo di persone dopo una chiamata per una festa di laurea all'aperto e consumo di alcolici in strada: una decina le sanzioni.(Rer)