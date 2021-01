Serbia: Vucic, il 19 gennaio arriveranno altre 250 mila dosi del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia si aspetta di ricevere altre 250 mila dosi del vaccino russo Sputnik V il prossimo 19 gennaio. Lo ha dichiarato oggi il presidente Aleksandar Vucic, che ha accolto all’aeroporto di Belgrado l’aereo con a bordo il primo lotto di un milione di dosi del vaccino cinese Sinopharm. “Lunedì arriveranno altre 19.500 dosi di vaccino Pfizer, martedì arriveranno 250 mila dosi di Sputnik V. Quindi, mercoledì avremo oltre 1,43 milioni di dosi”, ha detto Vucic in una conferenza stampa. Alla fine di dicembre il Paese balcanico ha ricevuto le prime 2.400 dosi del vaccino di fabbricazione russa. Il primo ministro serbo Ana Brnabic ha dichiarato la scorsa settimana che Belgrado si aspettava altre 500 mila dosi di Sputnik V nel prossimo futuro. Secondo l'account Twitter del vaccino Sputnik V, il Fondo russo per gli investimenti diretti e il governo serbo hanno raggiunto un accordo per 2 milioni di dosi. (Seb)