Libia: comitato 5 + 5 terrà consultazioni la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del comitato militare (5 + 5) del Governo di accordo nazionale libico (Gna), il brigadiere Mukhtar al-Naqasa, ha affermato che il comitato terrà nuove consultazioni la prossima settimana nella regione occidentale della Libia, in preparazione dell'incontro delle due delegazioni dovranno tenere a Sirte, per avviare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Al-Naqasa ha avvertito che dovranno citare pubblicamente i nomi di coloro che cercheranno di ostacolare l'attuazione dell'accordo, spiegando che i primi passi per attuarlo saranno l'apertura della strada costiera e il ritiro di tutte le forze cinque chilometri a sud, in concomitanza con il trasferimento di forze straniere e mercenari a Bengasi e Tripoli. Naqasa ha aggiunto che il prossimo passo sarà il ritiro di tutte le forze libiche di stanza nell'area specificata dall'accordo da Bin Jawad a est, a Bougrain a ovest, alla Porta di Sukna a sud, per essere sostituite dalla forza di sicurezza congiunta, che è pronta. (Lit)