Business news: Siemens Energy e Siemens Gamesa entrano insieme nel mercato dell'idrogeno

- Le azienda per l'energia Siemens Energy (Germania) e il produttore di turbine eoliche Siemens Gamesa (Germania-Spagna) entrano insieme nel mercato dell'idrogeno verde, per fornirlo alle imprese ai prezzi più economici possibili. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con il progetto H2Mare dal costo di circa 120 milioni di euro, le due società intendono utilizzare una nuova tecnologia per rendere la produzione di idrogeno pronta per il mercato della Germania. In particolare, Siemens Energy e Siemens Gamesa mirano a sviluppare una turbina eolica offshore che utilizzi l'elettricità generata per produrre idrogeno in loco, trasmesso ai clienti tramite condutture. aziende industriali vicino alla costa come acciaierie, impianti chimici o raffinerie. Con una quota del 67 per cento, Siemens Energy è l'azionista di maggioranza di Siemens Gamesa, il maggiore produttore di turbine eoliche offshore al mondo e parte del conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens. Di tale gruppo, Siemens Energy costituiva il comparto per l'energia, fino alla scissione con cui, il 10 luglio scorso, è diventata un'azienda indipendente. (Geb)