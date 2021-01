Business news: Spagna, nel 2021 investimenti nel mercato immobiliare potrebbero tornare livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel mercato immobiliare in Spagna potrebbero tornare nel 2021 ai livelli pre-pandemia con un volume d'affari tra i 10,5 e i 12 miliardi di euro. È quanto stimato dalla società di consulenza immobiliare Cbre. "Il contesto in cui ci troviamo con tassi di interesse bassissimi, inflazione in territorio negativo, rendimenti obbligazionari al minimo in alcuni Paesi e una politica monetaria ultra-espansiva per affrontare la crisi Covid-19 favorirà gli investimenti internazionali nel settore immobiliare spagnolo", ha spiegato Cbre. Nella seconda metà dell'anno, grazie al miglioramento del contesto economico e all'avanzamento nella campagna di vaccinazione "ci sarà una maggiore attività nel settore". (Spm)