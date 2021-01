Business news: Eurostat, a novembre eccedenza di 25,8 miliardi di euro in scambi area euro con resto mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima stima per le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo nel novembre 2020 era di 196,7 miliardi di euro. Rispetto a novembre 2019 (198,6 miliardi di euro), si tratta di un calo dell'1 per cento, ma indica comunque un ritorno ai livelli pre-Covid. Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 170,9 miliardi di euro, in calo del 4,2 per cento rispetto a novembre 2019 (178,4 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 25,8 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a novembre 2020, rispetto a +20,2 miliardi di euro a novembre 2019. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Il commercio all'interno dell'area euro è sceso a 165,4 miliardi di euro nel novembre 2020, in calo dell'1,3 per cento rispetto a novembre 2019. Da gennaio a novembre 2020, le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo si sono attestate a 1.941,3 miliardi di euro (in calo del 10,2 per cento rispetto a gennaio-novembre 2019), mentre le importazioni sono state pari a 1735,8 mld (in diminuzione dell'11,6 per cento rispetto a gennaio-novembre 2019). Di conseguenza, l'area euro ha registrato un avanzo di 205,4 miliardi di euro rispetto a +198,4 miliardi di euro nel periodo tra gennaio e novembre 2019. (Beb)