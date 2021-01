Roma: sequestrata cocaina all'aeroporto di Fiumicino e scoperta piantagione marijuana in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del comando provinciale di Roma, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno sequestrato 3 chili di cocaina purissima nascosta all’interno di circa 200 casette in legno, prodotti di artigianato equadoregno, arrivate assieme a maracas e abbigliamento tradizionale del Paese sudamericano all’area Cargo City dell’aeroporto di Fiumicino. Le fiamme gialle del gruppo di Fiumicino hanno trovato lo stupefacente durante i controlli di routine sulle spedizioni in arrivo, grazie al fiuto dei cani antidroga, che hanno segnalato il carico contenuto nelle casette, al cui interno erano stati ricavati piccoli incavi nei quali erano state messe numerose cannucce in plastica contenenti la cocaina. (segue) (Rer)