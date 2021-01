Roma: sequestrata cocaina all'aeroporto di Fiumicino e scoperta piantagione marijuana in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le successive indagini hanno portato all’individuazione degli effettivi destinatari della merce, due cittadini italiani domiciliati nella Capitale, la cui perquisizione ha portato al ritrovamento di 22 chili di marijuana, già confezionata in buste di cellophane e pronta per la vendita al dettaglio. Nelle vicinanze dell’abitazione di uno degli indagati è stata trovata, inoltre, una piantagione con 48 piante di marijuana, allestita in un’area pubblica abusivamente occupata, con il conseguente sequestro di ulteriori 24 chili di stupefacente. La droga trovata, se fosse stata introdotta sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di centinaia di migliaia di euro. I due soggetti sono stati arrestati e posti a disposizione della procura della Repubblica di Civitavecchia. Il servizio rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo dalla guardia di finanza di Roma. (Rer)