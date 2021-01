Medio Oriente: decine di palestinesi feriti in scontri in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si contano decine di palestinesi feriti negli scontri con le forze israeliane avvenuti ieri sera durante le manifestazioni contro la costruzione di insediamenti israeliani nei distretti di Hebron e Qalqilia in Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media locali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, a Hebron, le forze israeliane hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla di palestinesi e attivisti internazionali. Il raduno è stato organizzato a sostegno delle comunità beduine palestinesi locali tra le minacce israeliane di confiscare le terre nell'area a favore dei vicini insediamenti ebraici. Almeno quattro palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con le truppe israeliane nel distretto di Qalqilia, dove sono stati usati lacrimogeni e proiettili di gomma contro la folla. All'inizio di questa settimana, il primo ministro israeliano Benjiamin Netanyahu ha autorizzato la costruzione di 800 unità abitative negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. (Res)