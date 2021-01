Sardegna: pedopornografia, arrestato ufficiale Guardia finanza in servizio a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Con queste accuse è stato arrestato un tenente colonnello della Guardia di finanza in servizio alla stazione navale di Cagliari. Le indagini, condotte dalla Polizia postale, sono partite dalla procura di Palermo e risalgono allo scorso mese di dicembre. L'ufficiale, 46enne, è sospettato di far parte di una rete per lo scambio di materiale pedopornografico. Nel corso di perquisizione nella sua abitazione è stato recuperato parecchio materiale nei supporti informatici. L'ufficiale dopo l'arresto è stato sospeso dal servizio. (Rsc)