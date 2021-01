Sardegna: Lancioni (Psd'Az), stabilizzare precari consorzi bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario dare corso immediatamente alla stabilizzazione del personale precario che da decenni svolge la propria attività con contratti a termine nei Consorzi di bonifica". Lo rimarca il consigliere regionale del Partito sardo Gianfranco Nanni Lancioni, che sul tema ha presentato un'interrogazione per comprendere quali siano i motivi per cui ancora non è stata adottato il provvedimento approvato dall'assemblea di via Roma per porre la parola fine al precariato dei lavoratori degli enti di bonifica. La normativa prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro utili a stabilizzare il personale. (segue) (Rsc)