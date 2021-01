Sardegna: Lancioni (Psd'Az), stabilizzare precari consorzi bonifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I posti vacanti degli operai nelle dotazioni organiche dei Consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile e delle risorse disponibili nel bilancio degli organismi - aggiunge l'esponente dei quattro mori - mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro".Una svolta attesa da un esercito di precari, da tempo impegnato nell'ambito degli enti. "Occorre rimarcare - conclude Lancioni, auspicando che si attui il provvedimento - che i Consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione ambientale e della mitigazione del rischio idrogeologico, anche in considerazione dei recenti eventi calamitosi. La persistente carenza di personale e il ricorso al personale precario, con contratti della durata di 8 mesi all'anno, rende particolarmente gravoso dare stabilità all'attività di manutenzione delle reti idriche di tutto il territorio regionale e per l'intero anno. E' per questo che è assolutamente indispensabile la stabilizzazione del personale". (Rsc)