Governo: Orlando (Pd), la fiducia non basta, serve un nuovo patto di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, anticipa la "disponibilità di forze intermedie a garantire la stabilità in questa fase, ma non abbiamo alcuna sicurezza. Però riteniamo giusto che sia il Parlamento a verificare se c'e' o non c'e' una maggioranza. E che chi ha aperto una crisi al buio, senza nessuno sbocco politico, si assuma davanti al Paese la responsabilità di aver prodotto un vulnus gravissimo per l'Italia alle prese con la ripresa della pandemia e l'erogazione del Recovery fund, nel pieno di una emergenza sociale". Orlando lo ha spiegato in un'intervista a "La Repubblica". "Noi non abbiamo mai nascosto che c'è stato un ritardo, che Conte avrebbe dovuto dar seguito in modo più efficace ad alcune istanze della maggioranza. Il problema però è se l'apertura di una crisi è una risposta congrua e proporzionale alle lentezze e ai limiti del governo. Il modo in cui il Pd ha affrontato il Recovery dimostra che si possono ottenere risultati senza troppi fuochi d'artificio: avanzando proposte e modificando ciò che non va. Come è accaduto sulla politica industriale, l'Ilva, la governance per il digitale, l'economia circolare, l'aumento degli investimenti a discapito dei bonus. Demolire la casa perché non ti piace la tappezzeria è una risposta sproporzionata e folle", ha rimarcato. (segue) (Rin)