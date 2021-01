Governo: Orlando (Pd), la fiducia non basta, serve un nuovo patto di legislatura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi a FI abbiamo sempre guardato come una forza che sostiene posizioni europeiste - ha proseguito Orlando -. Ultimamente questo profilo si è indebolito, quindi non so se si ci possa rivolgere a FI nel suo complesso o a quei settori di FI che rifiutano l'annessione da parte della destra sovranista". Il governo -ha sottolineato il vicesegretario Pd - sarà più o meno forte a seconda se riuscirà a produrre un cambio di passo e a coinvolgere e a dialogare con tutte le forze europeiste presenti in Parlamento". Il presidente "Conte deve assumere un ruolo per sciogliere i nodi politici irrisolti di questi mesi - ha aggiunto -. Vanno promosse le riforme istituzionali che sono rimaste al palo, ma soprattutto le riforme necessarie a supportare il Recovery. La prima è quella sul lavoro. Il 31 marzo finisce il blocco dei licenziamenti: se da qui ad allora non si mette mano alle politiche attive e agli ammortizzatori rischiamo il disastro sociale". Poi, "riforma rapida della giustizia, della Pa e delle regole che garantiscono la concorrenza. Questo implica un salto di qualità di tutti i ministeri coinvolti e del governo nel suo insieme". Senza fiducia "la parola passa al capo dello Stato. Ma le elezioni anticipate sarebbero una sciagura e vanno evitate. Non a qualunque costo, però. Noi non sommeremo mai i nostri voti a quelli delle destre sovraniste". (Rin)