Montenegro: oggi incontro fra i vertici dello Stato su "convivenza politica"

- È in programma oggi a Podgorica un incontro fra il primo ministro montenegrino Zdravko Krivokapic, il presidente della Repubblica Milo Djukanovic, il presidente del Parlamento Aleks Becic e il vice primo ministro Dritan Abazovic. Lo riferisce l'emittente "Rtcg", precisando che l'incontro si terrà a porte chiuse. Il premier ha rivolto alle altre autorità politiche un invito per un colloquio che vedrà, fra gli altri temi, quello della "convivenza" fra le diverse cariche e il funzionamento del Consiglio per la difesa e la sicurezza. La programmazione della seduta è seguita dopo che il presidente Djukanovic si è rifiutato di firmare la destituzione del capo di Stato maggiore delle Forze armate, generale Dragutin Dakic, e del generale Rajko Pesic. Djukanovic ha annunciato lo scorso 13 gennaio che non firmerà la destituzione dall'incarico e che convocherà una seduta del Consiglio per la Difesa e sicurezza. (segue) (Seb)