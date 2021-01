Montenegro: oggi incontro fra i vertici dello Stato su "convivenza politica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica ha precisato di aver ricevuto il 29 dicembre le due proposte di sostituzione da parte del ministero della Difesa, con la firma di due membri del Consiglio per la Difesa e sicurezza, ovvero il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, e il primo ministro, Zdravko Krivokapic. Djukanovic ha aggiunto di aver appreso dai media che queste proposte erano accompagnate da una decisione in merito del ministro della Difesa. La decisione sulla nomina e la revoca del capo di Stato maggiore, ha infine precisato Djukanovic, è di esclusiva competenza del Consiglio per la Difesa e sicurezza e questo non ha mai, fino ad ora, preso una tale decisione senza prima convocare una seduta. "Non c'è motivo per una nuova pratica neanche questa volta", ha detto Djukanovic. (Seb)