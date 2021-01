Medio Oriente: Anp, Abbas annuncia le date per le elezioni presidenziali e parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, ha emesso un “decreto presidenziale” che fissa le date per le nuove elezioni presidenziali e parlamentari. Secondo il decreto, le elezioni parlamentari si terranno il 22 maggio, mentre le elezioni presidenziali si terranno il 31 luglio. Le elezioni per l'organo legislativo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), il Consiglio nazionale palestinese, si terranno in una fase successiva. Il decreto di Abbas è stato emesso dopo aver incontrato a Ramallah Hanna Nasir, presidente del Comitato per le elezioni centrali palestinesi. Il presidente dell'Anp ha incaricato il comitato e altri organi istituzionali ad iniziare a prepararsi per li prossimi appuntamenti elettorali. Le ultime elezioni presidenziali nei territori palestinesi si sono svolte il 9 gennaio 2005, quando Abbas è stato eletto per succedere all'ex presidente dell'Olp, Yasser Arafat. Nel gennaio 2006, i palestinesi hanno tenuto le loro ultime elezioni parlamentari, che hanno portato alla vittoria di Hamas. Da allora, i palestinesi non sono stati in grado di tenere elezioni, principalmente a causa della disputa in corso tra la fazione di Fatah guidata da Abbas e il gruppo islamico di Hamas. La disputa ha raggiunto il suo apice nel 2007, quando Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza. (Res)