Roma: Raggi, da due anni abbiamo recuperato e messo su strada flotta di minibus elettrici

- "Forse non tutti sanno che da circa due anni abbiamo recuperato e messo su strada una flotta di minibus elettrici per la nostra città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Oggi sono tre linee completamente elettriche a emissioni zero per il centro, un servizio in più per tutti. Questi mezzi, negli anni, erano stati dimenticati in un deposito e i collegamenti interrotti - spiega - perché non c’erano abbastanza vetture per poterli gestire. Oggi queste navette girano per le vie del centro storico e sono a vostra disposizione", conclude. (Rer)