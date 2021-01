Covid: Coldiretti, nuova mappa chiude tre ristoranti su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 256 mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi costretti a chiudere nelle 15 Regioni e Provincia autonoma che nella nuova mappa sono diventate rosse e arancioni per l’emergenza Covid. E' quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che evidenzia che a pagare il conto più pesante è la Lombardia che si classifica come la regione con maggior numero di attività presenti sul territorio con circa 51 mila locali della ristorazione. La nuova mappa dei colori della pandemia - sottolinea la Coldiretti in una nota - fa chiudere quasi 3 locali su 4 (71 per cento) presenti in Italia fra bar, ristoranti, delle pizzerie e agriturismi nelle regioni rosse e arancioni dove è proibita qualsiasi attività al tavolo, con un drammatico impatto su economia ed occupazione. Nelle zone critiche - continua la Coldiretti - è consentita la consegna a domicilio o l’asporto, con limitazioni fino alle 18 per i bar che riducono ulteriormente la sostenibilità economica per giustificare le aperture tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate. (segue) (Com)