Covid: Sileri, serve tavolo tecnico per individuare velocemente le mutazioni

- Attualmente l’attività di monitoraggio delle mutazioni del Covid "è lasciata all’iniziativa e alle risorse dei singoli Stati membri e l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, fa da collettore nella raccolta delle informazioni utili". Lo ricorda, in un'intervista a "La Repubblica" il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. "Per questo - rimarca - è necessario creare in Italia un tavolo tecnico per la sorveglianza viro-immunologica delle infezioni emergenti che diventi operativo al più presto. Dobbiamo fornire un approccio uniforme per individuare velocemente le mutazioni, confrontare i risultati e valutare la pericolosità". (Rin)