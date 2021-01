© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEBenedizioni in cascina per gli animali della fattoria dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini in occasione di San’Antonio Abate. Partecipano il presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, e il presidente di Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza Alessandro Rota.Azienda agricola “La Fattoria”, via Sant’Elisabetta 44 a Bettola di Pozzo d’Adda/Mi (ore 8.00)Presidio della Lega per chiedere lo sgombero del centro sociale Torchiera. Partecipano il commissario provinciale della Lega Stefano Bolognini, il parlamentare Igor Iezzi, l’eurodeputata Silvia Sardone e il capogruppo della Lega al Municipio 8 di Milano Enrico Salerani.Viale Certosa, angolo Cimitero Maggiore - Milano (ore 11.00)Il segretario della Lega Matteo Salvini è in via Bellerio per il vertice di centrodestra, convocato in presenza o in videocollegamento, per fare il punto della situazione e discutere il piano vaccini, nuove restrizioni regionali, Recovery plan e ristori.Segreteria nazionale della Lega, via Bellerio 41 - Milano (ore 16.00) (Rem)