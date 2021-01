Usa: Biden presenta piano per vaccino anti-Covid, “100 milioni di dosi in cento giorni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato il piano che la sua amministrazione ha messo a punto per intensificare la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19. "Il lancio del vaccino negli Stati Uniti è stato finora un triste fallimento", ha affermato Biden, in riferimento ai rallentamenti registrati nella somministrazione del vaccino. “La verità è questa: le cose andranno peggio prima di migliorare, le politiche che intendiamo adottare richiederanno tempo prima che i risultati siano visibili". La Guardia nazionale e la Protezione civile degli Stati Uniti verranno impiegate per costruire centri vaccinali in tutti gli Stati Uniti e accelerare la vaccinazione. E’ questo uno dei punti centrali del piano vaccinale. In una scheda informativa distribuita alla stampa Usa, lo staff di Biden afferma: “Oggi vediamo dosi di vaccini inutilizzate nei congelatori, mentre persone che vogliono il vaccino non possono ottenerlo". E ancora: “Non appena i vaccini saranno disponibili, raggiungeranno le persone che persone ne hanno più bisogno ". Il team di Biden ha promesso di intensificare la vaccinazione nelle farmacie, di costruire cliniche mobili per la vaccinazione in modo da fornire l’antidoto alle comunità rurali e urbane difficili da raggiungere e poco servite. Come già fatto dall'amministrazione del presidente Donald Trump, Biden chiederà agli Stati di espandere le fasce di destinazione dei vaccini alle persone di 65 anni o più. (segue) (Nys)