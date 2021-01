Business news: Spagna, Telefonica vende ad American Tower 30 mila torri per 7,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telefonica, attraverso la sua controllata Telxius Telecom, ha firmato un accordo con American Tower Corporation per la vendita della sua divisione torri di telecomunicazioni in Europa (Spagna e Germania) e America Latina (Brasile, Perù, Cile e Argentina) per un importo di 7,7 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", una volta conclusa l'operazione, l'indebitamento finanziario netto del gruppo Telefónica si ridurrà di circa 4,6 miliardi. L'accordo prevede la vendita di circa 30.722 torri di telecomunicazione e comprende due operazioni distinte e indipendenti, da un lato, l'attività europea e, dall'altro, l'attività latinoamericana. American Tower è quindi rafforzerà la sua concorrenza con la spagnola Cellnex, leader in questo segmento nel Vecchio Continente. Il gruppo statunitense, infatti, ha battuto Cellnex nella gara indetta per la cessione di tali attività, presentando un'offerta più alta. (Spm)