Business news: Francia, nel quarto trimestre del 2020 Pil si attesta al -4 per cento

- Nel quarto trimestre del 2020 il Pil francese ha registrato una contrazione del 4 per cento. È quanto emerge dalle rilevazione effettuate dalla Banca di Francia, che prevede un calo del 9 per cento del Pil per il 2020. A dicembre, con la riapertura degli esercizi commerciali dopo la serrata, "l'attività economica si è parzialmente ripresa", riporta la Banca centrale francese. Per il mese gennaio è prevista un'attività "quasi stabile" nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi. Per il mese corrente è quindi attesa un'evoluzione dell'economia francese a -7 per cento rispetto ai livelli precedenti alla crisi, lo stesso dato osservato a dicembre. (Frp)