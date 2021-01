Business news: Spagna, Capital Energy investirà un miliardo di euro in 31 progetti nelle Asturie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capital Energy investirà circa 19 milioni di euro nel parco eolico di 20 MW di La Espina nelle Asturie, dove sta sviluppando altri 31 progetti per una potenza di 1,2 GW che richiederanno un investimento complessivo di circa un miliardo di euro. Una volta a regime, i parchi di Capital Energy rappresenterebbero il 35 per cento del consumo attuale dell'intera regione. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energy News", l'impianto di La Espina avrà quattro turbine eoliche con una capacità di generazione di 54 mila MWh all'anno, una produzione equivalente al consumo di oltre 21 mila abitazioni asturiane e con la sua entrata in funzione si eviterà l'emissione di 21.800 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. In termini di occupazione, il parco eolico creerà circa 115 posti di lavoro durante la fase di costruzione. (Spm)