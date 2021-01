Business news: Commissione Ue, sì ad acquisizione Refinitiv da London Stock Exchange Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Refinitiv da parte di London Stock Exchange Group (Lseg). L'approvazione è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto da Lseg. "La concorrenza infrastrutturale nei servizi di negoziazione e l'accesso ai prodotti di dati finanziari in condizioni eque e uguali è essenziale per l'economia europea e in particolare per i consumatori e le imprese", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. "Oggi, possiamo approvare la proposta di acquisizione di Refinitiv da Lseg perché Lseg ha offerto impegni che garantiranno che i mercati rimarranno aperti e competitivi e l'acquisizione non porterà a prezzi più alti o meno scelta e innovazione per questi prodotti", ha aggiunto. La decisione odierna segue un'indagine approfondita sulla transazione proposta, che unisce le attività di Lseg e Refinitiv. Lseg è un'azienda di infrastrutture dei mercati finanziari globali, offre anche prodotti di dati finanziari. Refinitiv è un fornitore di prodotti di dati finanziari, controlla anche Tradeweb, che gestisce sedi di negoziazione. L'indagine della Commissione si è concentrata sui servizi di negoziazione di obbligazioni dei governi europei, in cui entrambe le parti sono attive, nonché sulla fornitura di prodotti di dati finanziari e sulla fornitura di servizi di negoziazione e compensazione per derivati su tassi di interesse fuori borsa, in cui una parte è attiva a monte dell'altra nella catena del valore. (Beb)