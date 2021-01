Business news: Spagna, nel 2020 Ryanair leader con 11,8 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il crollo del traffico aereo dovuto alla pandemia del coronavirus, Ryanair nel 2020 ha confermato la sua leadership nel mercato spagnolo con il trasporto di 11,8 milioni di passeggeri, il 74,6 per cento in meno rispetto ai 46,6 milioni del 2019. È quanto emerge dai dati resi noti a Aena, società che gestisce i principali aeroporti del Paese iberico. Il secondo operatore è il gruppo Iberia (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) con 8,8 milioni di passeggeri (-68,9 per cento), davanti a Vueling (7,8 milioni), Air Europa (4,2 milioni) ed EasyJet (3,6 milioni). Tra le compagnie che hanno contenuto maggiormente il calo ci sono la spagnola Binter Canarias, con 2,3 milioni di passeggeri (- 42,5 per cento) grazie al traffico nazionale e Canary Fly (-39,3 per cento). Aena ha comunicato che il 2020 si è chiuso negli aeroporti spagnoli con 76 milioni di passeggeri trasportati, il 72 per cento in meno rispetto al 2019. Si tratta dell'anno peggiore della serie statistica offerta dal gestore aeroportuale. (Spm)