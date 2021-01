Business news: Danimarca, Total ed Iberdrola si uniscono per parco eolico offshore da 1 GW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Iberdrola e la francese Total hanno unito le loro forze per presentare un'offerta per l'aggiudicazione del parco eolico offshore "Thor", nel mare del Nord in Danimarca, che avrà una capacità complessiva di circa 1 GW. Le due società hanno costituito una joint venture al 50 per cento che è stata preselezionata dall'Agenzia danese per l'energia per partecipare alla gara d'appalto. Total e Iberdrola hanno indicato che grazie a questa alleanza sarà possibile presentare un'offerta "competitiva" per il progetto. L'aggiudicazione, da parte dell'Agenzia danese, dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno, mentre il parco sarà collegato alla rete elettrica tra il 2025 ed il 20027. (Spm)