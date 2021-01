Business news: Psa, nel 2020 vendite in calo del 27,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di Peugeot Société Anonyme (Psa) nel 2020 sono calate del 27,8 per cento, con 2,5 milioni di macchine vendute in totale. Lo ha reso noto il costruttore francese con un comunicato. In Europa sono state vendute solamente 2,1 milioni di automobili (-29,7 per cento), mentre in Cina sono state 45.965 (-57,7 per cento). Alla base di questa contrazione c'è la crisi del coronavirus, che ha duramente colpito il settore. Tra i vari marchi del gruppo, Peugeot è quello che meglio ha resistito, con vendite pari a 1,1 milioni di modelli (-23 per cento). (Frp)