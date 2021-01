Business news: Ungheria, ministro Esteri Szijjarto annuncia espansione sedi di General Electric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- General Electric (Ge) sta espandendo i suoi centri di sviluppo della sanità digitale a Budapest e Szeged con un investimento di 3,3 miliardi di fiorini (oltre 9 mila euro) a cui il governo fornirà un ulteriore sostegno di 675 milioni di fiorini (quasi 2 mila euro). Lo ha reso noto il ministro degli Affari esteri e del Commercio di Budapest, Peter Szijjarto, durante una conferenza stampa, aggiungendo che durante l'espansione la società assumerà 45 nuovi ingegneri di ricerca e sviluppo e che questo investimento è di grande importanza perché la ricerca condotta in questi centri serve a rendere più efficienti i sistemi sanitari. Endre Ascsillan, vicepresidente di Ge per l'Europa centrale e orientale, ha affermato che l'investimento permetterà il lancio di un nuovo progetto di ricerca sull'implementazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per i mercati globali. (Vap)