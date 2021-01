Business news: Ungheria, il settore edile in crescita per il sesto mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giugno la crescita del settore edile ungherese è stata ogni mese più alta, solo a novembre 2020 si è registrato un aumento del 12,1 per cento rispetto al mese precedente. Lo rende noto il ministero dell'Innovazione e della Tecnologia ungherese, sottolineando come questi dati dimostrino che l'industria delle costruzioni si stia riprendendo dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19. Secondo l'annuncio, la correzione della flessione primaverile è indicata dal fatto che il volume della produzione edile è costantemente migliorato del 27,3 per cento dopo il minimo registrato a maggio. Il picco di questo processo si è avuto nel mese di novembre con una crescita del 7,7 per certo della costruzione di edifici e del 2,2 per cento di altre strutture, il volume dei nuovi contratti è inoltre aumentato del 55,5 per cento. Anche il futuro sembra incoraggiante perché si potrà contare sull'uso di fondi Ue, su investimenti pubblici e aziendali, sui sussidi agli investimenti del piano d'azione per la protezione economica e sui prestiti per gli investimenti aziendali a basso interesse. (Vap)